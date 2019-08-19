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ترامب: لا أرغب في التعامل مع هواوي

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ترامب: لا أرغب في التعامل مع هواوي ترامب: لا أرغب في التعامل مع هواوي

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه لا يرغب في تنفيذ مشاريع مع شركة "هواوي"، حتى بالرغم من أن الإدارة تدرس مسألة تمديد فترة السماح الممنوحة للشركة.

وكانت تقارير صحفية أفادت في الأسبوع الماضي أن وزارة التجارة الأمريكية من المتوقع أن تمدد فترة السماح لشركة "هواوي"، والتي تتيح للشركة الصينية شراء الإمدادات من الموردين الأمريكيين.

وقررت الولايات المتحدة في مايو/آيار الماضي حظر بعض الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي"، وذلك قبل أن تخفف بعض تلك القيود والسماح لـ"جوجل" وغيرها من الشركات بالعمل مع "هواوي" لمدة 90 يوماً.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أمس الأحد أن اعتبارات ذات صلة بالأمن القومي الأمريكي هي السبب في عدم رغبته للتعامل مع الشركة الصينية، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع ترامب: "في الوقت الحالي يبدو الأمر أكثر احتمالاً لعدم إتمام أعمال مع هواوي..ومع ذلك يوجد أجزاء صغيرة من أعمال هواوي يمكن استثنائها من الحظر ولكن ذلك سيكون معقداً للغاية".

وحذرت "هواوي" في الشهر الماضي من أن إدراجها بالقائمة السوداء الأمريكية سيؤثر على الإيرادات على المدى القصير.

مباشر (اقتصاد)

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