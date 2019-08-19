"تداول": 1.6 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب خلال أسبوع

الرياض- مباشر: واصل المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم السعودية- تداول، الشراء خلال تداولات الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس/ آب الجاري، بصافي 1.61 مليار ريال بدعم من تعاملات المستثمرين المؤهلين.

وأظهرت بيانات "تداول"، اليوم الاثنين، تسجيل المستثمرون الأجانب إجمالي مشتريات بقيمة 4 مليارات ريال تمثل 26.39 بالمائة من إجمالي مشتريات السوق خلال الأسبوع، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 2.39 مليار ريال تمثل 15.76 بالمائة من مشتريات السوق الإجمالية.

وجاء ذلك بدفعة من سيطرت الاتجاه الشرائي على المستثمرين الأجانب المؤهلين بصافي شراء 1.95 مليار ريال، تمثل حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات 3.81 مليار ريال، و1.87 مليار ريال إجمالي مبيعات.

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرون المقيمون والمستثمرون المؤهلون والمحافظ المدارة بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيون.

واستمر مشتريات الأجانب منذ بداية العام الحالي؛ مع حوافز جديدة بانضمام السوق لمؤشرات عالمية منها فوتسي ومورجان ستانلي- إم.إس.آي.

واتجه المستثمرون السعوديون والخليجيون للبيع في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس/ آب الجاري، بصافي 1.43 مليار ريال، و181.54 مليون ريال على التوالي.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين السعوديين 11.02 مليار ريال تمثل 72.62 بالمائة من إجمالي المشتريات، مقابل 12.45 مليار ريال مبيعات تمثل 82.05 بالمائة من المبيعات الإجمالية.

وبلغت المشتريات الإجمالية للخليجيين 150.16مليون ريال، مقابل 331.69 مليون ريال إجمالي مبيعات.

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