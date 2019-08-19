أخبار عاجلة

6 ميزات جديدة في كاميرا هاتف Note 10 Plus -
كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية على إنستاجرام -
دراسة: البودكاست تتمتع بأعلى مستويات الثقة بين المستمعين في الإمارات -
صاحبة السعادة- فقرة تحدي المهارات بين صالح وعبد الله جمعة وهما مغمين عيونهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة عن الكونفدرالية .. مبروك لعبد الله والزمالك فريق محترم -
صاحبة السعادة- تعليق "صالح وعبدالله جمعة " علي أسئلة إسعاد يونس -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يحكي ذكريات النادي المصري مع ك/ حسام حسن -
صاحبة السعادة-إسعاد يونس :تعال نضحك شوية .. فيديو كوميدي لصالح وعبد الله جمعة -
صاحبة السعادة-صالح جمعة يحكي علي أصعب اللحظات مع النادي الأهلي -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مشاجرة بين عائلتين عربيتين تغلق شوارع في برلين

Google+ Print
مشاجرة بين عائلتين عربيتين تغلق شوارع في برلين مشاجرة بين عائلتين عربيتين تغلق شوارع في برلين

وتسببت المشاجرة في شل حركة المرور في عدة شوارع في منطقة نويكولن لفترة مؤقتة وسط انتشار كبير للشرطة الألمانية.

وجرت المشاجرة وسط تجمع يصل إلى 100 شخص وقفوا لمتابعة أحداثها، وطالبت الشرطة من الموجودين مغادرة المنطقة فورا، بحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

وأعلنت الشرطة، السبت، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة رجل (46 عاماً) بقطع في أعلى ذراعه، فيما أُصيب آخر (40 عاماً) بطعنة في ظهره ونُقل إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية للشرطة الألمانية أن أعضاء من العائلتين تشاجروا أول الأمر داخل أحد المقاهي، لكن المشاجرة سرعان ما انتقلت إلى الرصيف.

وتراشق المتشاجرون بالزجاجات، ما أدى لإصابة العديد من السيارات بأضرار، وبحسب صحيفة berliner-kurier، استخدم المتشاجرون الأسلحة البيضاء والهراوات. 

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أحد المشاركين في الشجار طلب الدعم من عشيرته هاتفياً، فجاء بعضهم في شاحنة صغيرة ومعهم أدوات حادة.

وقامت الشرطة بفصل المجموعتين، إلا أن حركة المرور كانت قد تعطلت لفترة مؤقتة، وتواصل الشرطة تحقيقاتها في المشاجرة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

التحالف العربي يشن هجمات على أهداف عسكرية لـ "أنصار الله" في صنعاء

التحالف العربي يشن هجمات على أهداف عسكرية لـ "أنصار الله" في صنعاء