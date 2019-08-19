مجموعة فاين الصحية القابضة تطلق حملة واسعة تجسيداً لالتزامها بالصحة والنظافة

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، التي تعتبر واحدة من المجموعات الرائدة في صناعة منتجات الورق الصحي وحلول التعقيم المبتكرة، عن مواصلة التزامها بتأدية دور محوري في خلق أنماط حياتية صحية للمستهلكين، وذلك من خلال إطلاقها لحملة تعنى بنشر الوعي حول هذه الأنماط وأهمية النظافة وممارساتها المثلى للوصول لنمط صحي، والحفاظ على الصحة الأسرية العامة.

هذا وتعتزم مجموعة فاين تحقيقاً لأهداف حملتها قيادة التغيير الذي يبدأ بإعادة تصميمها لعبوات منتجات رولات التواليت، لتسلط الضوء ضمنها على أفضل المواصفات والخصائص التي تقدمها هذه المنتجات للمستهلكين، والتي مكنتها من الفوز بالعديد من الجوائز ونيل التوصيات من قبل مجموعة من منظمات الصحة والمنظمات الطبية العالمية المرموقة.

وكان التزام فاين الشديد بأعلى مستويات ومعايير التعقيم في كل ما تقدمه، العامل الأساس الذي وقف وراء نيلها للتوصيات التي كان آخرها توصية معهد العناية بالصحة والنظافة الأسرية FHI))، وذلك تقديراً لجهودها المستمرة في مجال النظافة الأسرية، وكون منتجاتها الوحيدة على مستوى العالم التي تتميز بأعلى درجات النظافة والتعقيم.

وقد صممت العبوات الجديدة لمنتجات فاين مع شعار جديد معاصر يحمل توصية المعهد الأخيرة، كما يحمل العلامة التجارية الخاصة بمجموعة فاين لتقنية "ستيري بروSteripro™ - ™" الحاصلة على براءة اختراع والخاصة بالتعقيم والحماية، والتي تؤكد على التزام فاين تجاه التعقيم والجودة ووضعهما كأولوية في تصنيع منتجاتها وتحديداً ورق التواليت، خاصة في ظل استخدامه على نطاق واسع للعناية بالجسم.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: "لطالما كان اسم مجموعتنا، "فاين" مصدر الإلهام لنا في كل ما نقوم به، كما أنه حافزنا ليظل التعقيم والنظافة على قمة أولوياتنا، ما يدفعنا دوماً للسعي نحو نشر الرسالة بأهمية التعقيم وتطوير معايير النظافة الأسرية. يشرفنا بأن يكون اسم مجموعتنا مرتبط بمؤسسات صحية عالمية كمعهد العناية بالصحة والنظافة الأسرية والجمعية الطبية العالمية، حيث أن توصيات هذه الجهات يسهم في تمكيننا من تغيير الصورة النمطية لدى الناس حول قواعد النظافة السليمة وضرورة تبنيها، وبالتالي تمكيننا من جعل حياتهم أكثر صحة."

من جهتها، قالت رئيسة تسويق الأصناف - مناديل الورق الصحي - في مجموعة فاين، أندريا جنجوا: "إن هذه الحملة الجديدة تعتبر فرصة ذهبية للتأكيد على مكانة المجموعة والموثوقية العالية التي تتمتع بها لدى المستهلكين والتي استطاعت بلوغها على مدى أعوام من التميز؛ حيث أن التصميم الجديد لعبوات منتجاتنا مكننا من إبراز ميزات ورق التواليت الذي ننتجه، ومن إبراز مدى اهتمامنا الكبير بالتفاصيل والتزامنا بالابتكار، وهو ما يجعل فاين في المقدمة دائماً."