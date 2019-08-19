نيكون تفوز بجوائز جمعية التصوير والصوت الأوروبية

يسرُّ نيكون الشرق الأوسط وإفريقيا م م ح أن تعلن أن نيكون Z 6 كاملة الإطار بدون مرايا بعدسات تكبير قياسية عالية الأداء ونيكور Z مقاس 24-70 مم ببؤرة f/2.8 S هما الحائزتان على كاميرا العام 2019- 2020 وجوائز عدسات التكبير القياسية الاحترافية لعام 2019- 2020، المقدمة من جمعية التصوير والصوت الأوروبية.

تعليق جمعية التصوير والصوت الأوروبية على أسباب اختيار كاميرا نيكون Z 6 لتكون كاميرا الجمعية لعام 2019- 2020

صمَّمت نيكون من خلال Z 6 (المطروحة في نوفمبر 2018) كاميرا رائعة تمتاز بمعالجة استثنائية وجودة خيال قوية تُنتج صورًا متميزة في أي وضع تصوير تقريبًا. ويتضمن نظام الضبط التلقائي بها التركيز البؤري التلقائي على العين، ما يتيح تركيزًا دقيقًا في أي مكان وُجد الشخص داخل الإطار. ويوفر محدد المنظر الإلكتروني الكبير والحاد معاينة دقيقة بالفعل لكيفية إخراج صورك، بينما يساعد تثبيت الصورة داخل الجسم على إبقاء الصور واضحة مع كل عدسة تستخدمها، بما في ذلك عدسات الكاميرات الرقمية ذات العدسات الأحادية العاكسة بحامل F. إنها وبكل بساطة أفضل كاميرا شاملة يمكن للمصورين الجادين شراؤها الآن.

تعليق جمعية التصوير والصوت الأوروبية على أسباب اختيار عدسة نيكور Z مقاس 24-70 مم ببؤرة f/2.8 S لتكون عدسات التكبير القياسية الاحترافية للجمعية لعام 2019- 2020

تتسم نيكور Z مقاس 24-70 مم ببؤرة f/2.8 S (المطروحة في إبريل 2019) بعدسات تكبير قياسية احترافية سريعة لنظام حامل Z من نيكون. وإضافة إلى صلابتها ومتانتها، تستخدم نيكور Z مقاس 24-70 مم ببؤرة f/2.8 S طلاء نانو كريستال وطلاء ARNEO الجديد للحد من التوهج وتكرر الصورة، في حين تأتي العناصر الأمامية والخلفية بطلاء فلورين لمقاومة الغبار والزيوت والرطوبة. وبفضل حلقة التحكم القابلة للتخصيص، يمكن للمصور بسهولة ضبط فتحة العدسة أو تعويض درجة الإضاءة، بينما تعرض لوحة الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء الموجودة على الأسطوانة فتحة العدسة أو البعد البؤري أو الطول البؤري. وفي ظل الأداء المذهل للعدسات الذي يجمع بين الدقة العالية وخاصية البوكيه الجذابة، فإن هذه العدسة هي الإضافة المثالية إلى سلسلة نيكون Z.