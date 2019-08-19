ترامب:غير مستعد لإتمام اتفاق تجاري مع الصين في الوقت الحالي

مباشر: استبعد الرئيس الأمريكي وقادة البيت الأبيض أن يكون النمو الاقتصادي قد تعثر، مشيرين إلى أنهم يروا وجود مخاطر قليلة لحدوث ركود، كما أعرب دونالد ترامب عن عدم استعداده لتنفيذ اتفاق تجاري مع الصين في الوقت الراهن.

وقال دونالد ترامب في تصريحات أمس الأحد "الاقتصاد يعمل بشكل جيد للغاية، فمستهلكينا أثرياء ومنحت تخفيضات ضريبية هائلة وحصل المستهلكين على كميات ضخمة من الأموال"، بحسب وكالة "رويترز".

ومع ذلك فأن ترامب أعرب عن عدم استعداده لإتمام اتفاق تجاري مع الصين في الوقت الراهن قائلاً "الصين مستعدة لأن تنفذ اتفاق تجاري بينما أنا غير مستعد لذلك".

وألمح الرئيس الأمريكي إلى أنه يرغب في أن تحل بكين أزمة هونج كونج أولاً، "أرغب في أن أرى بكين تنهي أزمتها وفقاً لأسلوب إنساني للغاية".

ومن جانبه صرح لاري كولورادو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بأن الممثلين التجاريين من الدولتين سيتحدثان في غضون 10 أيام، "في حالة نجاح هؤلاء المفاوضون وتلك الاجتماعات فإننا نخطط لدعوة الصين إلى أن تأتي للولايات المتحدة للمضي قدماً في المفاوضات بهدف إنهاء المعركة التجارية التي ظهرت كخطر محتمل على النمو الاقتصادي العالمي.

وشدد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي على أنه لا يوجد خطر حدوث ركود اقتصادي في الأفق، "أجور المستهلكين ترتفع فهم ينفقون ويدخرون".

وتأتي تصريحات ترامب ومستشاره بعد أسبوع عاصف في الأسواق العالمية، فقد فيه مؤشر "داو جونز" 800 نقطة في أسبوع واحد، وانعكس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط الكشف عن بيانات اقتصادية سلبية في عدد من دول العالم.