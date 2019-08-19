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تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في أكثر من عامين

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تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في أكثر من عامين تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في أكثر من عامين

مباشر: خفضت منطقة اليورو تقديراتها لمعدل التضخم عن الشهر الماضي في القراءة النهائية، ليُسجل أدنى مستوى في أكثر من عامين.

وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت" اليوم الاثنين أن مؤشر المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بنحو 1 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من 2016، مقابل 1.3 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

وكانت القراءة الأولية أظهرت أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل مستوى 1.1 بالمائة في الشهر الماضي.

أما على أساس شهري فتراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 بالمائة.

وعلى صعيد معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة فسجل 1.1 بالمائة في الشهر الماضي، مقابل 1.3 بالمائة في الشهر السابق له.

وأوضحت البيانات أن أسعار الطاقة ارتفعت بنحو 0.5 بالمائة في الشهر الماضي، مقابل 1.7 بالمائة في يونيو/حزيران.

وزادت أسعار التبغ والكحوليات والغذاء بنحو 1.9 بالمائة في يوليو/تموز مقابل 1.6 بالمائة في يونيو/حزيران.

وبحلول الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1104 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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