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البشير يصل لمقر محاكمته (فيديو)

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البشير يصل لمقر محاكمته (فيديو) البشير يصل لمقر محاكمته (فيديو)

 

مباشر: شهد السودان من دقائق وصول الرئيس الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، إلى مقر محاكمته فى العاصمة الخرطوم.

وجاء عملية نقل البشير إلى مقر محاكمته بمعهد التدريب القضائي بضاحية أركويت وسط إجراءات أمنية مشددة، ليسهد محاكمة علنية، سمحت السلطات فيها بالحضور الإعلامي.

ويواجه البشير تهم تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع والتعامل بالنقد الأجنبي.

وكانت محكمة سودانية محاكمة أجلت منذ يومين محاكمة البشير لجلسة 19 أغسطس / آب الجاري.

 

 


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