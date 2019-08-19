"سكني" يكشف عدد السعوديين المستفيدين من خدماته

الرياض - مباشر: ذكر التقرير الشهري لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية إن البرنامج حقق أكثر من 50 بالمائة من مستهدفاته لعام 2019 من خلال تقديم 200 ألف خيار سكني وتمويلي للأسر السعودية المستفيدة، بزيادة 130 بالمائة عن عدد المستفيدين في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح تقرير "سكني" لشهر يوليو خلال استعراض منجزات البرنامج للعام 2019 "أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، بلغ حتى شهر يوليو/ تموز الماضي 109.137 أسرة، منها 46.188 أسرة تمكنت من الحصول على منازلها خلال 7 أشهر.

وتابع التقرير: سجل عدد المستفيدين في شهر يوليو أعلى رقم خلال هذا العام بنحو 28.516 أسرة، مقارنة بــ 12.426 أسرة في يونيو/حزيران الماضي، كما تمكنت نحو 7780 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية في شهر يوليو/ تموز، علاوة على استفادة نحو 157 ألف أسرة خلال 2018.

وأشار التقرير إلى أنه تم إصدار 71.066 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وذلك منذ إطلاق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة وحتى نهاية شهر يوليو الماضي 2019، يشمل نحو 44.697 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و15.967 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية.

وأشار إلى أن هناك نحو 10.402 شهادة إعفاء لمستفيدي صندوق التنمية العقارية؛ بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر؛ تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5 بالمائة من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.

واستعرض التقرير، مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 55 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة.

كما أشار التقرير إلى أن هناك أكثر من 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً من المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة لتوفير آلاف الوحدات.

وكشف تقرير "سكني" عن إضافة 9 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية تهدف إلى توفير نحو 11.322 قطعة أرض مجانية موزعة ضمن 5 مناطق حول المملكة، هي: عسير، الرياض، الباحة، منطقة مكة المكرمة ومنطقة الحدود الشمالية، جاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها.

كما تتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" منصة إلكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بشكل إلكتروني؛ إذ يمكن للمستفيد اختيار الأرض المناسبة له ضمن 96 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية لـ "سكني".

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