ترامب:رئيس آبل قلق من فقدان الميزة التنافسية لصالح "سامسونج"بسبب التعريفات

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" أعرب عن قلقه تجاه منافسه الرئيسي "سامسونج" الذي قد يحصل على ميزة إضافية بسبب منتجاته بخلاف "آبل" التي ستخضع للتعريفات.

ومن المقرر أن تخضع معظم منتجات شركة "آبل" التي يتم استيرادها من الصين إلى تعريفات بنحو 10 بالمائة خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وأصدر الرئيس ترامب في الأسبوع الماضي قرار أجل تطبيق التعريفات على أجهزة الحاسب الآلي والهاتف التابعة لـ"آبل" إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول، في حين من المقرر أن يتم تطبيق رسوم جمركية على أجهزة "الآيبود" و"ساعة آبل" في الشهر المقبل.

وأضاف ترامب: "كوك قدم حجة قوية بشأن صعوبة المنافسة مع سامسونج حال أن خضعت منتجات آبل إلى تعريفات على الواردات..أعتقد أنه قدم حجمة دامغة للغاية".

وتابع ترامب: "الأمر صعب بالنسبة لآبل أن تدفع تعريفات في حالة تنافسها مع شركة جيدة للغاية".