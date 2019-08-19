ولي العهد السعودي يجري اتصالين هاتفيين مع مسؤولين سودانيين

الرياض – مباشر: أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين مع مسؤولين بالسودان.

وتم الاتصال؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مع من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.

ولفت ولي العهد خلال الاتصالين إلى اتفاق الوثيقة الدستورية الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية يعد تاريخياً.

ووقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، 17 أغسطس/ آب الجاري، الوثيقة الدستورية.

وجرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع أمس الأول.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن استقرار السودان يعد جزءاً مهماً من استقرار المنطقة.

وتوصلت قوى إعلان الحرية والتغيير في دولة السودان إلى اتفاق لترشيح عبدالله حمدوك رئيساً لمجلس الوزراء الجديد الخاص بالحكومة الانتقالية.

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