نشاط ملحوظ لأسهم قطاع الاتصالات بالسوق السعودي

الرياض - مباشر: سجلت أسهم قطاع الاتصالات السعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، ارتفاعاً ملحوظاً لتمكن القطاع من تصدر قائمة الارتفاعات.

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت الرياض سجلت الأسهم الثلاثة المدرجة بالقطاع ارتفاعاً، وصعد القطاع بنسبة 1.17 بالمائة إلى مستوى 6993.07 نقطة، من خلال التداول على 2.632 مليون سهم بقيمة تداولات إجمالية بلغت 72 مليون ريال.

وتصدر سهم الاتصالات السعودية الارتفاعات بالقطاع بنسبة 1.46 بالمائة إلى مستوى سعري بلغ 110.80 ريال؛ من خلال التداول على 276.437 ألف سهم بقيمة 30.58 مليون ريال.

وتأتي ارتفاعات السهم اليوم بعدما أعلنت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الاثنين، عن عدم الاستمرار في المفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مراجعة اتفاقيات النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية.

وعزت الشركة قرارها إلى إنهاء الاتفاقيات؛ نظراً لعدم جدواها تجارياً في ظل التطورات المتعلقة بآلية النقل التلفزيوني والرقمي، لافتة إلى أنها تعمل حالياً على إنهاء تلك الاتفاقيات، متوقعة عدم وجود أثر جوهري نتيجة هذا القرار.

كما حقق سهم "زين السعودية" مكاسب بلغت 0.43 بالمائة إلى مستوى 14.06 ريال، بعد التداول على 1.66 مليون سهم بقيمة 23.50 مليون ريال.

وجاءت ارتفاعات سهم "زين السعودية" بعدما أعلنت اليوم عن بدء مناقشات مع وزارة المالية السعودية؛ بهدف تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أنه سيتم مناقشة تنفيذ هذه الخطوة، عن طريق التعهد جزئياً بالتغطية في حقوق الأولية أو بأي شكل آخر.

ونوهت إلى أن إتمام الصفقة سيكون معلقاً على ما قد ينتج عن تلك النقاشات، إلى جانب استيفاء جميع الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية والتنظيمية، والجمعية العامة غير العادية للشركة.

وحلت ثالثاً شركة اتحاد الاتصالات بنسبة ارتفاع 0.20 بالمائة إلى مستوى 25.15 ريال، بعد التداول على 808.361 ألف سهم بقيمة 20.418 مليون ريال.

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