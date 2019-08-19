أبوغزالة: من حرب تجارية لمقاطعة تجارية ومن ثم لحرب عالمية ثالثة

كشف بيان نشره الحساب الرسمي لمجموعة طلال أبوغزالة على فيسبوك منذ قليل عن توقعات صارخة للأحداث الحالية والأزمة العالمية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقال أبوغزالة في بيانه مخاطبًا العالمين في مجموعته: “لقد أعلنت الولايات المتحدة في الرابع عشر من الشهر الجاري، كما توقعت أنا سابقًا، أن اقتصادها خل في مرحلة الركود! وتبعها في ذلك الاقتصاد الأوروبي، أيضا كما توقعت. وكما أتوقع سوف ينتقل هذا الركود إلى العالم كله لأنه كما قيل دوما عندما تعطس أمريكا يصاب العالم بالنيمونيا”.

وأضاف: “كما أتوقع سوف يتطور هذا الركود ليصبح عام ٢٠٢٠ كسادًا وغلاء في الأسعار. وسوف تتطور الحرب التجارية لتصبح مقاطعة تجارية، كما أتوقع. وسو ف تجر هذه الأحداث إلى حرب عالمية ثالثة، وبعدها يجلس العملاقان مضطران للتوصل إلى نظام عالمي جديد يحكمه القطبان (أمريكا والصين).

ووجه أبوغزالة أيضا في معرض خطابه إلى ضرورة اتباع عدد من الإجراءات الضرورية لحماية شركاته.