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الحكير السعودية تستثمر 5 مليارات جنيه لإنشاء مركز تجاري بالمنصورة

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الحكير السعودية تستثمر 5 مليارات جنيه لإنشاء مركز تجاري بالمنصورة الحكير السعودية تستثمر 5 مليارات جنيه لإنشاء مركز تجاري بالمنصورة

القاهرة - مباشر: قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم وضع حجر الأساس لمنطقة مركزية تجارية بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضاف إبراهيم عشماوي، اليوم الاثنين، أن شركة مراكز للاستثمار العقاري إحدى شركات مجموعة فواز الحكير ، ستقوم بتنفيذ المشروع، وتمت الترسية عليها من خلال طرح 8 فرص استثمارية الفترة الماضية.

وأوضح أن المشروع يقام على مساحة 46 فداناً، وسيتم تنفيذه خلال فترة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام، وسيوفر من 20-25 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 75 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية، يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن نشر أنماط التجارة الحديثة التي تشمل مناطق لوجستية، ومراكز تجارية، وأسواق جملة، وأخرى متخصصة على مستوى الجمهورية، لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وتابع عشماوي: نسعى إلى تقليل حلقات التداول، وربط كافة المحافظات بشبكة من اللوجستيات الحديثة، وأنشطة تجارية، متنوعة لجذب مستثمرين محليين ودوليين، لإتاحة السلع، وضبط الأسعار، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل، والتيسير على المواطنين، للحصول على كافة مستلزماتهم الاستهلاكية، بسهولة وبأسعار تنافسية منضبطة.

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