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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قرب أعلى مستوى في أسبوعين

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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قرب أعلى مستوى في أسبوعين استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قرب أعلى مستوى في أسبوعين

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى في أسبوعين، وسط مراقبة التطورات التجارية والاقتصادية.

وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1110 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 106.56 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلة 1.2127 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9780 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.165، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في أسبوعين المسجل في نهاية الأسبوع الماضي عند 98.339.

وفي نهاية الأسبوع الماضي بدأ الدولار في التعافي بدعم بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، بعدما سجل تراجعاً طوال الأسبوع نتيجة مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد أمس بأنه غير مستعد بعد لإتمام اتفاق تجاري مع الصين، ملمحاً إلى أن البيت الأبيض يرغب في أن يرى الصين تحل أولاً التظاهرات الحالية في هونج كونج.

وتتجه الأنظار إلى جاكسون هول في نهاية الأسبوع الجاري حيث ينعقد الاجتماع السنوي الذي يحضره رؤساء البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

كما ينتظر المستثمرون أن يكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري عن محضر اجتماعه الأخير الذي قرر خلاله خفض معدل الفائدة.

مباشر (اقتصاد)

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