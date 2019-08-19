مكاسب النفط تتجاوز 1% مع التوترات الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، على خلفية تعرض منشأة نفط سعودية لهجوم في عطلة الأسبوع الماضي.

ويترقب كذلك المستثمرون الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن ممثلين من الولايات المتحدة والصين سوف يتحدثون في غضون 10 أيام.

لكن المكاسب في سوق الذهب الأسود جاءت محدودة بسبب تقرير أوبك الصادر في الأسبوع الماضي والذي أعطى نظرة متشائمة عن المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 7:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة تزيد عن 1.1 بالمائة ليصل إلى 59.30 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 55.55 دولار للبرميل.