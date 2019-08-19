"أميانتيت" يلامس أعلى مستوياته في 5 أشهر

الرياض - مباشر: شهد سهم شركة أميانتيت العربية السعودية، ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم الاثنين، ليلامس أعلى مستوياته في نحو 5 أشهر، وذلك في أعقاب إعلان الشركة أمس الأحد عن تقدمها بملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق.

وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت الرياض، سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 6.79 بالمائة إلى مستوى 6.76 ريال؛ وهو أعلى مستوى للسهم منذ شهر مارس/ آذار الماضي.

وشهد السهم تداولات بنحو 5.29 مليون سهم بقيمة 35.94 مليون ريال موزعة على 2.047 ألف صفقة.

وسجل قطاع صناعة المعدات ارتفاعاً بنسبة 1.07 بالمائة، من خلال صعود 7 أسهم، فيما تراجع أداء 3 أسهم آخرين.

وفي تلك الأثناء حقق سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.88 بالمائة إلى مستوى 8601.55 نقطة ليربح نحو 76.01 نقطة، بعد تداولات بلغت 32.90 مليون سهم بقيمة 740.503 مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في 4 أغسطس/ آب الجاري، بتخفيض رأس المال لتغطية الخسائر المتراكمة التي تجاوزت 70 بالمائة.

وبلغت خسائر الشركة المتراكمة، كما في 30 يونيو/ حزيران 2019، نحو 810.48 مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، مطلع الشهر الجاري، بعقد جمعية عامة غير عادية تطبيقاً للمادة 150 من نظام الشركات لتخفيض رأس المال بمقدار 70.2 بالمائة لتغطية الخسائر المتراكمة، على أن يتم دعوة الجمعية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وعمقت الشركة خسائرها بنحو 388.4 بالمائة خلال الربع الثاني من العام 2019؛ لتبلغ 262.03 مليون ريال، مقابل 53.65 مليون ريال خسائر الربع الثاني من العام 2018.

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