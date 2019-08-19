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اقتصاد تايلاند ينمو بأضعف وتيرة منذ عام 2014

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اقتصاد تايلاند ينمو بأضعف وتيرة منذ عام 2014 اقتصاد تايلاند ينمو بأضعف وتيرة منذ عام 2014

مباشر: سجل تايلاند أضعف وتيرة نمو في نحو 5 سنوات تقريباً خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع تضرر الصادرات والسياحة من الحرب التجارية وقوة العملة المحلية.

وكشفت بيانات صادرة عن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند ارتفع بنسبة 2.3 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي مقابل 2.8 بالمائة نمو مسجل بالربع الأول.

وتعتبر قراءة الربع الثاني هي أضعف وتيرة نمو لاقتصاد تايلاند منذ الربع الثالث من عام 2014.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد تايلاند سوف ينمو بنسبة 2.3 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019.

أما على أساس فصلي، فإن اقتصاد تايلاند نما بنسبة 0.6 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع الربع السابق له والذي شهد نمواً بنحو 1 بالمائة.

وتأثر اقتصاد تايلاند المعتمد على التجارة، سلباً من تراجع الصادرات والعملة المحلية الآخذة في الزيادة إضافة إلى تراجع أعداد السياح الوافدين للبلاد.

وكان البنك المركزي في تايلاند قام بتخفيض معدل الفائدة الرئيسي في وقت سابق من الشهر الجاري بشكل مفاجئ للمرة الأولى في أكثر من 4 أعوام مع التلميح لوجود مجال أكبر لتيسير السياسة النقدية في المستقبل.

وخفض المجلس الاقتصادي توقعاته لنمو اقتصاد تايلاند في إجمالي عام 2019 ليصبح يتراوح بين 2.7 إلى 3.2 بالمائة بدلاً من 3.3 إلى 3.8 بالمائة في السابق.

وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة تايلاند مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.2 بالمائة ليهبط الدولار إلى 30.856 بات تايلاندي.

مباشر (اقتصاد)

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