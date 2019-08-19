المؤشر السعودي يصعد 86 نقطة بالتعاملات الصباحية..والموازي يهبط 5.2%

الرياض – مباشر: قاد قطاع البنوك المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للارتفاع بشكل ملحوظ بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الاثنين، وسط مكاسب لأغلب قطاعات السوق.

وفي المقابل، ضغطت خسائر سهم "ثوب الأصيل" مؤشر السوق الموازي - نمو لتراجع حاد تجاوز 5 بالمائة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 1.01 بالمائة، بحلول الساعة 13:38 بتوقيت السعودية، ليقفز لمستوى 8613.33 نقطة، بعد مكاسب بلغت 85.92 نقطة.

وبلغت قيم التداولات 524.44 مليون ريال في هذه الأثناء، من خلال التداول على 24.33 مليون سهم، تمت بتنفيذ 27.9 ألف صفقة.

ودفعت مكاسب القطاعات القيادية وعلى رأسها البنوك متصدر القطاعات على مستوى الارتفاعات بنسبة 1.54 بالمائة المؤشر نحو المنطقة الخضراء بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم.

وحل السلع الرأسمالية بالمرتبة الثانية بنحو 1.3 بالمائة، يليه المرافق والمنافع العامة بـ 1.2 بالمائة، ثم الاتصالات بمكاسب 1.07 بالمائة، إلى جانب المواد الأساسية القيادي بنحو 0.6 بالمائة.

وكان الأدوية أبرز القطاعات المتراجعة بنسبة 1.5 بالمائة، يليه التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.56 بالمائة.

وتصدر سهم "أميانتيت" ارتفاعات الأسهم بنسبة 7.4 بالمائة، فيما حل "اليمامة للحديد" بمقدمة التراجعات بنسبة 2.3 بالمائة.

وعلى مستوى مؤشر السوق الموازي - نمو، هبط بنسبة 5.2 بالمائة في تلك اللحظات، ليتراجع لمستوى 3986.66 نقطة.

وتأثر الموازي بخسائر سهم "ثوب الأصيل" بنسبة 10.7 بالمائة، وسط استقرار لبقية أسهم السوق باستثناء ارتفاع وحيداً لسهم "العمران" بنسبة 1.75 بالمائة.

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