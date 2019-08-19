"الاتصالات" تقرر إنهاء اتفاقيات الرعاية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرياض – مباشر: كشفت شركة الاتصالات السعودية (الاتصالات)، اليوم الاثنين، عن آخر التطورات بخصوص المفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مراجعة اتفاقيات النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية.

وأعلنت "الاتصالات"؛ وفقاً لبيان لها على "تداول" أن المفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مراجعة تلك الاتفاقيات تم الانتهاء منها وبناءً عليه قررت الشركة عدم الاستمرار في تلك الاتفاقيات.

وعزت الشركة قرارها بإنهاء الاتفاقيات؛ نظراً لعدم جدواها تجارياً في ظل التطورات المتعلقة بآلية النقل التلفزيوني والرقمي.

ولفتت "الاتصالات"، إلى أنها تعمل حالياً على إنهاء تلك الاتفاقيات، متوقعة عدم وجود أثر جوهري نتيجة هذا القرار.

ووقعت الشركة، بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2018، اتفاقية مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ للنقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية، وذلك لمدة 10 أعوام اعتباراً من موسم 2018/2019.

ودخلت الشركة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في مفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بشأن بنود اتفاقية النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية.

وأقرت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، في يوليو 2018، إبرام اتفاقية النقل التلفزيوني والرعاية مع شركة الاتصالات السعودية، وكل الاتفاقيات التفصيلية المنبثقة عنها.

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