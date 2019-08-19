أخبار عاجلة

صاحبة السعادة- فقرة تحدي المهارات بين صالح وعبد الله جمعة وهما مغمين عيونهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة عن الكونفدرالية .. مبروك لعبد الله والزمالك فريق محترم -
صاحبة السعادة- تعليق "صالح وعبدالله جمعة " علي أسئلة إسعاد يونس -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يحكي ذكريات النادي المصري مع ك/ حسام حسن -
صاحبة السعادة-إسعاد يونس :تعال نضحك شوية .. فيديو كوميدي لصالح وعبد الله جمعة -
صاحبة السعادة-صالح جمعة يحكي علي أصعب اللحظات مع النادي الأهلي -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : ك/ عماد متعب من المهجمين اللي بيتحركوا بشكل ممتاز -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة : ربنا وهبني موهبة السرعة .. ومثلي الأعلي مارسيلو -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"الاتصالات" تقرر إنهاء اتفاقيات الرعاية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم

Google+ Print
"الاتصالات" تقرر إنهاء اتفاقيات الرعاية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم "الاتصالات" تقرر إنهاء اتفاقيات الرعاية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرياض – مباشر: كشفت شركة الاتصالات (الاتصالات)،  اليوم الاثنين، عن آخر التطورات بخصوص المفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مراجعة اتفاقيات النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية.

وأعلنت "الاتصالات"؛ وفقاً لبيان لها على "تداول" أن المفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مراجعة تلك الاتفاقيات تم الانتهاء منها وبناءً عليه قررت الشركة عدم الاستمرار في تلك الاتفاقيات.

وعزت الشركة قرارها بإنهاء الاتفاقيات؛ نظراً لعدم جدواها تجارياً في ظل التطورات المتعلقة بآلية النقل التلفزيوني والرقمي.

 ولفتت "الاتصالات"، إلى أنها تعمل حالياً على إنهاء تلك الاتفاقيات، متوقعة عدم وجود أثر جوهري نتيجة هذا القرار.

ووقعت الشركة، بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2018، اتفاقية مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ للنقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية، وذلك لمدة 10 أعوام اعتباراً من موسم 2018/2019.

ودخلت الشركة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في مفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بشأن بنود اتفاقية النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية.

وأقرت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم،  في يوليو 2018، إبرام اتفاقية النقل التلفزيوني والرعاية مع شركة الاتصالات السعودية، وكل الاتفاقيات التفصيلية المنبثقة عنها.

ترشيحات:

"زين السعودية" تبدأ مناقشات مع وزارة المالية لتحويل ديون لأسهم

إيرادات الأشخاص المرخص لهم بالسعودية ترتفع 14% بالربع الثاني

4 تغيرات متباينة بحصص كبار ملاك السوق السعودي

رصد.. أرباح شركات الأسمنت الخليجية تقفز 136%.. والنصيب الأكبر للسعودية

المصريون يتصدرون حجاج الداخل بالسعودية للموسم الحالي

الخدمة المدنية السعودية تجيب عن ابرز التساؤلات بشأن "المنحة التعليمية"

مسح.. البنوك السعودية ترفع استثماراتها 18.2% بنهاية الربع الثاني

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج

د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج

بالفيديو... اعتداء على امرأة في مكة المكرمة والشرطة السعودية تتدخل

بالفيديو... اعتداء على امرأة في مكة المكرمة والشرطة السعودية تتدخل

بيان عاجل من الشرطة السعودية بعد "اختفاء طفل" وتفعيل "الشفرة الوردية"

بيان عاجل من الشرطة السعودية بعد "اختفاء طفل" وتفعيل "الشفرة الوردية"

تمهيدا لتحرك كبير... "أرامكو" السعودية تخاطب البنوك

تمهيدا لتحرك كبير... "أرامكو" السعودية تخاطب البنوك