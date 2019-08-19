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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع التفاؤل بالتحفيز من البنوك المركزية

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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع التفاؤل بالتحفيز من البنوك المركزية الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع التفاؤل بالتحفيز من البنوك المركزية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع عودة تفاؤل المستثمرين على خلفية التحفيز من قبل البنوك المركزية والتدابير المالية من اقتصاديات كبرى مثل الصين وألمانيا.

وتأتي المكاسب في الأسواق المالية الأوروبية بقيادة قطاع الموارد الأساسية الذي ارتفع 1.8 بالمائة في بداية الجلسة وسط وقوع كافة القطاعات داخل النطاق الإيجابي.

وصرح وزير المالية الألماني "أولاف شولز" أمس الأحد بأن برلين تتمتع بالقوة المالية لتخفيف أيّ أزمة اقتصادية في المستقبل، مشيراً إلى أن أكبر أوروبي يمكنه توفير حوالي 50 مليار يورو (55 مليار دولار) من الإنفاق الإضافي.

وفي الوقت نفسه، كشف البنك المركزي الصيني عن إصلاح أساسي في معدل الفائدة يهدف لخفض تكاليف الاقتراض على الشركات وتنشيط الاقتصاد الذي يتأثر سلباً بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، فإن عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتي أثارت مخاوف عالمية من حدوث ركود اقتصادي في الأسبوع الماضي، أظهرت علامات على حدوث تعافي.

وبحلول الساعة 7:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.8 بالمائة ليستهل التعاملات عند مستوى 372.6 نقطة كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بأكثر من 0.7 بالمائة مسجلاً 7168.6 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 1.3 بالمائة ليبدأ الجلسة عند مستوى 11562.7 نقطة كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 5343.2 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقرت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 1.1093 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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