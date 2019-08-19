اللجين: لن نتمكن من نشر نتائج الربع الثاني بالوقت المحدد

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة اللجين، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2019، بالوقت المحدد، لأمر خارج عن إرادتها.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن تأخر النتائج، جاء بسبب إفادة المراجع الخارجي للشركة بتاريخ 18 أغسطس/آب 2019م، بأنه لم يتسلَّم القوائم المالية المعتمدة للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) للربع الثاني من 2019م.

وأشارت إلى أنه بناء على هذه التطورات، أفاد المراجع الخارجي بأنه لن يتمكن من إتمام عملية المراجعة قبل نهاية الوقت المحدد من هيئة السوق المالية لإعلان نتائج الربع الثاني 2019م.

وأكدت اللجين أنها خاطبت الشركة الزميلة "ناتبت" رسمياً عدة مرات، بضرورة تزويدها بنتائجها المالية للربع الثاني 2019م في وقت مناسب حتى يتم إعلان النتائج قبل نهاية الوقت المحدد.

وأشارت إلى أنه بعد تكرار هذا الأمر عدة مرات، قرر مجلس إدارة اللجين بحث الإجراءات المتاحة مع الجهات الرسمية، لرفع الضرر عن المساهمين وتحميل المتسبب بهذا الضرر كامل المسؤولية.

وتابعت: "سيتم الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2019م بعد تسلم القوائم المالية المعتمدة لشركة ناتبت للربع الثاني 2019م وانتهاء المراجع الخارجي من المراجعة بأقرب وقت ممكن".

كما أكدت على أنه سيتم تطبيق تعليق تداول السهم وفق قواعد الإدراج المعلن عنها.

وكشفت البيانات المالية لشركة اللجين بالربع الأول من 2019، تحقيق صافي خسائر بلغ 78.72 مليون ريال، مقارنة بـأرباح بقيمة 62.46 مليون ريال بالربع الأول من 2018.

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