أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | جراحات تثبيت الفقرات.. الآليات والاستعدادات الخاصة ( كاملة) -
برنامج صاحبة السعادة-الحلقة الـ 2 الموسم الثاني|صالح و عبد الله جمعة | 19 اغسطس 2019 الحلقة كاملة -
6 ميزات جديدة في كاميرا هاتف Note 10 Plus -
كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية على إنستاجرام -
دراسة: البودكاست تتمتع بأعلى مستويات الثقة بين المستمعين في الإمارات -
صاحبة السعادة- فقرة تحدي المهارات بين صالح وعبد الله جمعة وهما مغمين عيونهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة عن الكونفدرالية .. مبروك لعبد الله والزمالك فريق محترم -
صاحبة السعادة- تعليق "صالح وعبدالله جمعة " علي أسئلة إسعاد يونس -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يحكي ذكريات النادي المصري مع ك/ حسام حسن -
صاحبة السعادة-إسعاد يونس :تعال نضحك شوية .. فيديو كوميدي لصالح وعبد الله جمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اللجين: لن نتمكن من نشر نتائج الربع الثاني بالوقت المحدد

Google+ Print
اللجين: لن نتمكن من نشر نتائج الربع الثاني بالوقت المحدد اللجين: لن نتمكن من نشر نتائج الربع الثاني بالوقت المحدد

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة اللجين، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2019، بالوقت المحدد، لأمر خارج عن إرادتها.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن تأخر النتائج، جاء بسبب إفادة المراجع الخارجي للشركة بتاريخ 18 أغسطس/آب 2019م، بأنه لم يتسلَّم القوائم المالية المعتمدة للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) للربع الثاني من 2019م.

وأشارت إلى أنه بناء على هذه التطورات، أفاد المراجع الخارجي بأنه لن يتمكن من إتمام عملية المراجعة قبل نهاية الوقت المحدد من هيئة السوق المالية لإعلان نتائج الربع الثاني 2019م.

وأكدت اللجين أنها خاطبت الشركة الزميلة "ناتبت" رسمياً عدة مرات، بضرورة تزويدها بنتائجها المالية للربع الثاني 2019م في وقت مناسب حتى يتم إعلان النتائج قبل نهاية الوقت المحدد.

وأشارت إلى أنه بعد تكرار هذا الأمر عدة مرات، قرر مجلس إدارة اللجين بحث الإجراءات المتاحة مع الجهات الرسمية، لرفع الضرر عن المساهمين وتحميل المتسبب بهذا الضرر كامل المسؤولية.

وتابعت: "سيتم الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2019م بعد تسلم القوائم المالية المعتمدة لشركة ناتبت للربع الثاني 2019م وانتهاء المراجع الخارجي من المراجعة بأقرب وقت ممكن".

كما أكدت على أنه سيتم تطبيق تعليق تداول السهم وفق قواعد الإدراج المعلن عنها.

وكشفت البيانات المالية لشركة اللجين بالربع الأول من 2019، تحقيق صافي خسائر بلغ 78.72 مليون ريال، مقارنة بـأرباح بقيمة 62.46 مليون ريال بالربع الأول من 2018.

ترشيحات:

"زين السعودية" تبدأ مناقشات مع وزارة المالية لتحويل ديون لأسهم

"صادرات" تخسر 3.3 مليون ريال بالربع الثاني

الخدمة المدنية بالسعودية توضح أبرز التساؤلات بشأن العلاوة باللائحة التعليمية

المصريون يتصدرون حجاج الداخل بالسعودية للموسم الحالي

"هدف": برنامج دعم التوظيف يستهدف تدريب السعوديين داخل المملكة

مسح.. البنوك السعودية ترفع استثماراتها 18.2% بنهاية الربع الثاني

رصد.. أرباح شركات الأسمنت الخليجية تقفز 136%.. والنصيب الأكبر للسعودية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج

د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج

بالفيديو... اعتداء على امرأة في مكة المكرمة والشرطة السعودية تتدخل

بالفيديو... اعتداء على امرأة في مكة المكرمة والشرطة السعودية تتدخل

بيان عاجل من الشرطة السعودية بعد "اختفاء طفل" وتفعيل "الشفرة الوردية"

بيان عاجل من الشرطة السعودية بعد "اختفاء طفل" وتفعيل "الشفرة الوردية"

تمهيدا لتحرك كبير... "أرامكو" السعودية تخاطب البنوك

تمهيدا لتحرك كبير... "أرامكو" السعودية تخاطب البنوك