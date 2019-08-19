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"الدوائية" تتحول للخسارة بالربع الثاني من 2019

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الرياض- مباشر:  أظهرت البيانات المالية للشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (الدوائية) تحولها للخسائر بالربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الإثنين، بلغ صافي الخسائر 188.54 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 12.26 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من 2018.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق صافى خسارة خلال الربع الحالى يعود إلى إنخفاض إجمالى الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 55 مليون ريال نتيجة اختلاف مزيج المنتجات المباعة، وكذلك انخفاض بعض المنتجات خلال الربع الحالى.

وأضافت أن تعديل نسبة مخصص استرجاع المبيعات حسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 أثر على انخفاض إجمالى الربح بمبلغ 24 مليون ريال.

 كما ارتفع مخصص خسارة هبوط قيمة الذمم المدينة بمبلغ 29 مليون ريال حسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9.

 وأوضحت الشركة أنه نتيجة للوضع المالى لاحدى الشركات الزميلة والذي أثر سلباً على قدرة تلك الشركة على سداد التزاماتها، فقد تم خلال الربع الحالي تسجيل مخصص لضمانات التسهيلات البنكية المقدمة لتلك الشركة بمبلغ 109 مليون ريال.

 كما نوهت إلى أنه تم خلال الربع الحالي تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ارقام 3 و 16 مما اثر على النتائج خلال هذا الربع سلباً بمبلغ 12.5 مليون ريال.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

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