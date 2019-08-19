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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام مع التفاؤل بالتحفيز العالمي

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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام مع التفاؤل بالتحفيز العالمي الأسهم اليابانية ترتفع بالختام مع التفاؤل بالتحفيز العالمي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بدعم خطوات تحفيزية من جانب الصين إضافة لارتفاع عوائد السندات الحكومية.

وكشف بنك الشعب الصيني يوم السبت الماضي عن إصلاحات أساسية في معدلات الفائدة للمساعدة في توجيه تكاليف الاقتراض المنخفضة للشركات ودعم الاقتصاد المتباطئ على خلفية الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وساعدت هذه الخطوة على تحسين شهية المستثمرين بأن الاقتصاديات الكبرى تسعى لدعم تباطؤ النمو بحوافز جديدة.

وكانت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي خلال الأسابيع القليلة الماضية، والناجمة عن انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية، ألقت بظلالها على الأسواق العالمية

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 144 نقطة تقريباً ليغلق عند مستوى 20563.2 نقطة.

أما مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً، فشهد زيادة بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 1494.3 نقطة.

وبحلول الساعة 6:53 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 106.37 ين.

مباشر (اقتصاد)

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