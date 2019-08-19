اعلان الحاقي من شركة الاتصالات السعودية عن التطورات بخصوص الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة للنقل التلفزيوني والرقمي و الرعايات التسويقية

بند توضيح مقدمة إشارة لإعلان شركة الاتصالات السعودية -STC- (الشركة) المنشور على موقع تداول بتاريخ 4/3/1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م، وذلك بشأن توقيعها اتفاقية بتاريخ 1 أغسطس 2018 م الموافق 19 ذو القعدة 1439 هـ، مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم للنقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية وذلك لمدة 10 أعوام تبدأ مع انطلاقة الموسم للعام (2019/2018). تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-03-04 الموافق 2018-11-12 التغير الحاصل على التطوير تعلن الشركة أن المفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مراجعة تلك الاتفاقيات تم الانتهاء منها وبناءً عليه قررت الشركة عدم الاستمرار في تلك الاتفاقيات نظرا لعدم جدواها تجاريا في ظل التطورات المتعلقة بألية النقل التلفزيوني والرقمي وتعمل الشركة حاليا على إنهاء تلك الاتفاقيات. الأثر المالي للتغير الحاصل وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي، فلا يتوقع أن يكون له اثر جوهري. معلومات اضافية لا يوجد
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