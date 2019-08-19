اعلان الحاقي من شركة الاتصالات السعودية عن التطورات بخصوص الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة للنقل التلفزيوني والرقمي و الرعايات التسويقية