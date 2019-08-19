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"زين السعودية" تبدأ مناقشات مع وزارة المالية لتحويل ديون لأسهم

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"زين السعودية" تبدأ مناقشات مع وزارة المالية لتحويل ديون لأسهم "زين السعودية" تبدأ مناقشات مع وزارة المالية لتحويل ديون لأسهم

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، عن بدء مناقشات مع وزارة المالية السعودية، بهدف تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أنه سيتم مناقشة تنفيذ هذه الخطوة، عن طريق التعهد جزئياً بالتغطية في حقوق الأولية أو بأي شكل آخر.

ونوهت إلى أن إتمام الصفقة سيكون معلقاً على ما قد ينتج عن تلك النقاشات، إلى جانب استيفاء جميع الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية والتنظيمية، والجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأكدت الشركة أنه لا يمكن احتساب الأثر المالي، لهذه المناقشات، في الوقت الحالي.

وأوصى مجلس إدارة "زين السعودية"، في عام 2017، بتخفيض رأسمال الشركة، وزيادته مرة أخرى، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

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