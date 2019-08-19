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"اليمامة للحديد" تقلص خسائرها إلى مليوني ريال بالربع الثالث

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الرياض - مباشر: قلصت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، صافي الخسائر، بنحو 64.35 بالمائة خلال الربع الثالث، للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

ووفقاً للنتائج الأولية للشركة على "تداول"، اليوم الاثنين، تراجعت الخسائر إلى نحو مليوني ريال، مقابل 5.61 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن انخفاض صافي الخسارة يعود إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل.

وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 21.2 مليون ريال خلال تسعة أشهر، مقابل صافي ربح بلغ 5.41 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتنتهي السنة المالية للشركة في 30 سبتمبر من العام الميلادي.
 

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