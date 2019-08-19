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"صادرات" تخسر 3.3 مليون ريال بالربع الثاني

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الرياض ـ مباشر: تحولت الشركة للصادرات الصناعية "صادرات" إلى الخسائر بالربع الأول من 2019، مقابل صافي أرباح للربع المماثل من 2018، وتراجعت الخسائر 61.2 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تحقيق صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 320 ألف ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة صافي الخسائر إلى انخفاض سعر مادة الكبريت بشكل أساسي والمواد الأولية عالمياً وقلة الطلب على مادة الأسمنت مما أدى إلى انخفاض المبيعات.

وأشارت إلى أن أسباب الخسائر تعود كذلك إلى تدني تقييم قيمة استثمار الشركة في شركة المخازن والخدمات المساندة، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وسجلت الشركة صافي خسارة بلغ 8.5 مليون ريال، بالربع الأول من 2019، مقابل أرباح صافية بلغت 12.6 مليون ريال بالربع المماثل من 2018.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

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