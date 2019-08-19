إعلان الحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بخصوص توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية

بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) السابق على موقع تداول بتاريخ 25 أكتوبر 2017م المتعلق بتوصيات مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية،

تعلن الشركة عن أنها دخلت هذا اليوم الإثنين بتاريخ 18/12/1440 الموافق 19/08/2019 في مناقشات مع وزارة المالية السعودية ("الوزارة") بهدف تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة عن طريق التعهد جزئياً بالتغطية في حقوق الأولية أو بأي شكل آخر ("الصفقة")، أخذاً في الاعتبار أن اتمام الصفقة سيكون معلقاً على ما قد ينتج عن تلك النقاشات وخاضع لاستيفاء جميع الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية والتنظيمية كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية وجمعية الشركة العامة غير العادية.

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1439-02-05 الموافق 2017-10-25 التغير الحاصل على التطوير بدء مناقشات لتحويل كل أو جزء من الديون المستحقة لوزارة المالية إلى أسهم في الشركة عن طريق التعهد جزئيا بالتغطية في حقوق الأولية أو بأي شكل آخر الأثر المالي للتغير الحاصل لا يمكن احتساب الأثر المالي في الوقت الحالي