الخدمة المدنية بالسعودية توضح أبرز التساؤلات بشأن العلاوة باللائحة التعليمية

الرياض ـ مباشر: كشفت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، عن أبرز التساؤلات عن العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن العلاوة السنوية يبدأ من 300 ريال، وتصل إلى 640 ريالاً، حيث تمت زيادة الحد الأعلى لها مقارنة بـاللائحة الحالية.

وأشارت إلى أن العلاوة تمنح ‏للمعلمين المشمولين باللائحة ما عدا من ينخفض مستوى أدائه إلى "مرضي" فأقل، فيوقف منحه العلاوة تحفيزاً له على رفع مستوى أدائه، وتمييزاً للمعلم مرتفع الأداء.

كما نوهت إلى أنه من يحمل الرخصة المهنية يحصل على العلاوة السنوية، ‏ومن لا يحمل الرخصة، أو لم يجددها فإن منحه العلاوة يتوقف إلى حين حصوله عليها.

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