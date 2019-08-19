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اعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
قامت الشركة خلال الربع الحالي بإنهاء تسوية الخلافات الزكوية والضريبية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة محل الخلاف من عام 2001م حتى عام 2012م، وذلك بموجب قرار لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبية رقم 140/ 1440.

كجزء من مساعي شركة سبيماكو لتطبيق المعايير المحاسبية بشكل أفضل، قامت الشركة خلال الربع الحالي بتقييم الممارسات المحاسبية المطبقة من قبل شركة سبيماكو وشركاتها التابعة داخل المملكة وكذلك لتقييم كفاية المخصصات المحاسبية والاعتراف بالإيرادات والمصروفات وتقدير وتصنيف الأصول والالتزامات. بناء على إجراءات وتقديرات الشركة المتبعة والتزاماً بتطبيق معايير التقرير المالي الدولي، قامت الشركة بعمل ما يلي:

1 ) 109 مليون ريال مخصص ضمانات تسهيلات بنكية لإحدى الشركات الزميلة.

2 ) 38 مليون ريال مخصص خسارة هبوط في قيمة الذمم المدينة.

3 ) 22 مليون ريال تعديل نسبة مخصص استرجاع المبيعات حسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15.

4 ) 21 مليون ريال مخصص خسارة هبوط في قيمة الذمم المدينة من شركات زميلة.

5 ) 12.5 مليون ريال أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ارقام 3 و 16.

6 ) 5 مليون ريال خسائر استثمارات في شركات زميلة.

ويأتي هذا الإعلان من منطلق حرص الشركة على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وتحقيق أعلى معايير الشفافية بين المستثمرين في السوق.

مباشر (اقتصاد)

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