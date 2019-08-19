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تعلن شركة اللجين عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة الأولية المنتهية في 30-06-2019م في الوقت المحدد

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تعلن شركة اللجين عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة الأولية المنتهية في 30-06-2019م في الوقت المحدد تعلن شركة اللجين عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة الأولية المنتهية في 30-06-2019م في الوقت المحدد
تعلن شركة اللجين عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة الأولية المنتهية في 30-06-2019م ، لأمر خارج عن إرادتها وذلك بسبب إفادة المراجع الخارجي للشركة بتاريخ 17 ذي الحجة 1440هـ الموافق 18 أغسطس 2019م بانه لم يستلم القوائم المالية المعتمدة للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) للربع الثاني 2019م حتى تاريخه، وبناء عليه أفاد المراجع الخارجي بأنه لن يتمكن من إتمام عملية المراجعة قبل نهاية الوقت المحدد من هيئة السوق المالية لإعلان نتائج الربع الثاني 2019م .

علما بأن الشركة قد خاطبت الشركة الزميلة ناتبت رسمياً عدة مرات بتاريخ 4 ذي القعدة 1440هـ الموافق 7 يوليو 2019م وبتاريخ 27 ذي القعدة 1440هـ الموافق 30 يوليو 2019م وبتاريخ 6 ذي الحجة 1440هـ الموافق 7 إغسطس 2019م ، بخصوص ضرورة تزويدنا بالنتائج المالية لشركة ناتبت للربع الثاني 2019م في وقت مناسب حتى يتم اعلان النتائج المالية قبل نهاية الوقت المحدد.

وحيث ان هذا الامر قد تكرر عدة مرات ، فان مجلس إدارة شركة اللجين سيبحث مع الجهات ذات الصلة الإجراءات المتاحة لرفع الضرر عن المساهمين وتحميل المتسبب بهذا الضرر كامل المسؤولية.

وسيتم الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2019م بعد إستلام القوائم المالية المعتمدة لشركة ناتبت للربع الثاني 2019م وانتهاء المراجع الخارجي من المراجعة بأقرب وقت ممكن.

علما بانه سيتم تطبيق تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفق قواعد الإدراج المعلن عنها بتاريخ 25 مارس 2019م.

والله ولي التوفيق،،،

مباشر (اقتصاد)

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