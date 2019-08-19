إعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019م (ستة أشهر)

معلومات اضافية تم حساب ربحية السهم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 23-12-2017م على تخفيض رأس مال الشركة من مائة وثمانية مليون ريال (108,000,000 ريال) إلى عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال (10,800,000 ريال) وبنسبة 90% وشطب 9,720,000 سهم،

وبناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 09-10-2018م على زيادة رأس مال الشركة من عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال (10,800,000ريال) إلى أربعة وستون مليون وثمانمائة ألف ريال (64,800,000 ريال) وبنسبة 500% وطرح أسهم حقوق أولوية بعدد 5,400,000 سهم،

فقد تم حساب ربحية السهم للفترة المماثلة من العام السابق 2018م على عدد الأسهم الحالي بعد الزيادة وهو 6,480,000 سهم.

وقد تم حساب خسارة السهم للفترة الحالية للعام 2019م على عدد الأسهم الحالي بعد الزيادة وهو 6,480,000 سهم.

كما قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 أعتباراً من 1 يناير 2019م