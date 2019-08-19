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إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

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إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين للجمعية، وهم:

1.محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو مجلس الإدارة / رئيس الجمعية بالانابة )

2.موسى بن عبدالله الرويلي ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات )

3.عمار بن عبدالرحيم قاضي ( عضو مجلس الادارة )

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الإجتماع نظراً لتواجدهم خارج المملكة، وهم :

1.عبدالعزيز بن محمد النملة ( رئيس مجلس الإدارة )

2.يحيى بن ابراهيم القنيبط ( نائب رئيس مجلس الادارة )

3.علي بن عبدالرزاق الشعير ( رئيس اللجنة التنفيذية )

4.سليمان بن محمد النملة ( عضو مجلس الادارة )

5.سعد بن عماش الشمري ( عضو مجلس الإدارة )

6.سعد بن صالح الأزوري ( العضو المنتدب )

مباشر (اقتصاد)

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