إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين للجمعية، وهم:
1.محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو مجلس الإدارة / رئيس الجمعية بالانابة )
2.موسى بن عبدالله الرويلي ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات )
3.عمار بن عبدالرحيم قاضي ( عضو مجلس الادارة )
في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الإجتماع نظراً لتواجدهم خارج المملكة، وهم :
1.عبدالعزيز بن محمد النملة ( رئيس مجلس الإدارة )
2.يحيى بن ابراهيم القنيبط ( نائب رئيس مجلس الادارة )
3.علي بن عبدالرزاق الشعير ( رئيس اللجنة التنفيذية )
4.سليمان بن محمد النملة ( عضو مجلس الادارة )
5.سعد بن عماش الشمري ( عضو مجلس الإدارة )
6.سعد بن صالح الأزوري ( العضو المنتدب )