اعلان شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( تسعة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود السبب الرئيس لانخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات بواقع 4.21% وانخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل لتمويل الخامات المطلوبة لتنفيذ المشاريع والمستخدمة في الإنتاج. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود السبب الرئيس لتحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي ربح للربع السابق إلى أن الإيرادات التشغيلية الأخرى في الربع السابق تضمنت مخصصاً انتفى الغرض منه بلغ 14.15 مليون ريال سعودي، كما انخفضت كمية إيرادات/مبيعات قطاع الإنشاءات وقطاع الكهرباء خلال الربع الحالي بنسبة 26% ، 10% على التوالي نتيجة ضعف الطلب وحدة المنافسة. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع صافي ربح للفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض أسعار البيع على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات المصاحبة لارتفاع متوسط اسعار الحديد عالمياً وذلك لضعف الطلب وحدة المنافسة. بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التمويل خلال الفترة الحالية لتمويل الخامات المطلوبة لتنفيذ المشاريع والمستخدمة في الإنتاج. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لا يوجد. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية. معلومات اضافية قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (الإيرادات من العقود مع العملاء) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (الأدوات المالية) التي تتطلب تعديل القوائم المالية السابقة. كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 34، تم الإفصاح عن طبيعة وتأثير هذه التعديلات في إيضاح (3-ب-1) وإيضاح (3-ب-2) في القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 م، ومن المتوقع أن التغيرات في السياسات المحاسبية ستنعكس على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م.

العديد من المعايير الأخرى والتفسيرات أصبحت نافذة للتطبيق لأول مرة في سنة 2018م لكن ليس لها تأثير على القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للشركة.