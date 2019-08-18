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بعد الكشف عن حالته الصحية... الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت

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بعد الكشف عن حالته الصحية... الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت بعد الكشف عن حالته الصحية... الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت

وبحسب وكالة الأنباء "واس"، تمنى الملك سلمان لأمير الكويت دوام الصحة والعافية، إثر العارض الصحي الذي تعرض له. 

وأعرب أمير دولة الكويت، "عن شكره وتقديره لملك السعودية، على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلاً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه"، وفقا لـ "واس".

وكان الديوان الأميري الكويتي كشف عن الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد بعد تعرضه لوعكة صحية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأحد، أن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت "تعافى من العارض الصحي الذي تعرضه له وإنه الآن في حالة صحية طيبة".

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله، إن "الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة". ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى.

يذكر أن الشيخ صباح أصبح أميرا للكويت منذ عام 2006.

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