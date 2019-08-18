مصدر سوري: تكلفة اللباس المدرسي لأسرة لديها 3 طلاب تبلغ 30 ألف ليرة

ونقل موقع "شام إف إم"، أن مدير السورية للتجارة، أحمد نجم، أوضح أن التحضيرات جارية لافتتاح معارض خاصة بالمستلزمات المدرسية من قرطاسية وزي مدرسي وحقائب في جميع المحافظات بدءاً من يوم الأربعاء المقبل ولغاية شهر.

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ولفت نجم في اتصال هاتفي مع "شام إف إف" ضمن برنامج "البلد اليوم" إلى أن الأسعار في معارض المؤسسة تقل عن السوق بنسبة 20 إلى 25%.

وتحدث نجم عن أسعار بعض المستلزمات، وأشار إلى أنه بالاستناد إلى أسعار المؤسسة، تبلغ تكلفة اللباس المدرسي لأسرة سورية لديها ثلاثة أطفال، 30 ألف ل.س، بحساب صدرية مدرسية بسعر وسطي 3000 ل.س، وثلاثة حقائب بسعر وسطي للحقيبة الواحدة 4000 ل.س، وقميصين، بسعر وسطي 3000 ل.س للقميص الواحد، وسروالين بسعر وسطي 4500 إلى 9000 ل.س للسروال الواحد.

وقال: "يختلف سعر الزي بحسب القياس، وتبدأ أسعار البدلات المدرسية للفئة الأساسية "الصداري" من 1700 ل.س ، والحقائب المدرسية من 2000 ل.س وحتى 8000 ل.س، والقمصان من 2500 ل. س حتى 3000 ل.س، والسراويل من 3000 حتى 6000 ل.س، والجاكيت بحدود 6000 ل.س"، منوهاً إلى أن النوعية جيدة ومناسبة لجميع الفئات".

وأوضح أنه سيتم تحديد مواقع المعارض، وأسعار المستلزمات المدرسية بالتفصيل خلال اليومين المقبلين، ويمكن الاطلاع عليها عن طريق زيارة موقع المديرية على "الفيسبوك".