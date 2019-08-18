حكومة جبل طارق ترفض طلب أميركي باحتجاز الناقلة الإيرانية

مباشر: أعلنت حكومة جبل طارق اليوم الأحد رفضها طلبا من الولايات المتحدة المريكية، باحتجاز الناقلة الإيرانية جريس 1.

وأوضحت الحكومة في بيان، أنها لا تستطيع الموافقة على الطلب الاميركي لأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الانباء اللأردنية "بترا".

وأضافت حكومة جبل طارق، أن "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقا بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة".

كانت السلطات المحلية في جبل طارق أعلنت الإفراج عن ناقلة نفط إيرانية المحتجزة منذ أوائل شهر يوليو/تموز الماضي، وقال رئيس وزراء جبل طارق "فابيان بيكاردو" في بيان، إنه تلقى تأكيداً بشكل موثق كتابياً من جمهورية إيران بأنه حال إطلاق سراح "جريس 1" فإنها لن تبحر إلى سوريا.

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