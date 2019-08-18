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الأمن القومي بليبيا يتحدث عن "عمليات خطيرة" تقوم بها حكومة السراج

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الأمن القومي بليبيا يتحدث عن "عمليات خطيرة" تقوم بها حكومة السراج الأمن القومي بليبيا يتحدث عن "عمليات خطيرة" تقوم بها حكومة السراج

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأحد :"لدينا معلومات مثبتة على تلقي تلك المجموعات الإرهابية تمويلات من حكومة السراج والمصرف المركزي، حيث تأتي أموال النفط إلى المصرف المركزي، ويتم تمويل هذه المليشيات عن طريق أسامة جويلي".

وتابع الميهوب: "هذا المجلس (حكومة الوفاق) أصبح مجلسا إرهابيا وليس مجلسا للوفاق، وأنه لا يمثل ليبيا، خاصة أن المجلس غير دستوري وافتقد شرعيته من كل الاتجاهات، ويرعى الإرهاب، كما أنه يمثل خطورة على ليبيا والمنطقة بشكل عام".

وشدد على أن "الجيش الليبي يتعامل بكل حرفية مع المرتزقة في جنوب الليبي، وأنه سيرد بقوة وحسم، كما انه سيحاكم السراج على الجرائم التي ارتكبها بدعمه للمليشيات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا".

وبحسب مصادر ليبية قتل نحو 90 مدنيا على الأقل منذ بداية الأحداث في المدينة، وجرح أكثر من 200 آخرين، نتيجة للاشتباكات العنيفة التي تصاعدت  خلال أغسطس/ آب الجاري.

وطالبت الدفاع والأمن القومي المجتمع الدولي وبعث الأمم المتحدة والجامعة العربية باتخاذ كافة الإجراءات إزاء عمليات تمويل الإرهاب في ليبيا، واتخاذ مواقف ضد الشخصيات التي تمول الجماعات الإرهابية لما تمثله من خطورة على السلم والأمن الدوليين.

وشهد الجنوب عمليات حرق للمنازل وقتل خلال الأيام الماضية من قبل مجموعات وصفها الجيش الليبي بالإرهابية، كما طالبت اللجنة القوات المسلحة الليبية باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الجنوب الليبي.

SputnikNews

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