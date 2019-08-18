السودان: السيول تدمر 9500 منزل كلياً ووفاة 46 شخصاً

مباشر: أعلنت وزارة الصحة السودانية مصرع 46 شخصاً، وإصابة 97، وانهيار 9500 منزل بشكل كامل، في الفترة من 14 يونيو/حزيران الماضي إلى 16 أغسطس/آب الجاري، جراء السيول التي ضربت عدة ولايات في البلاد.

وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، إن الضحايا لقوا مصرعهم جراء انهيار منازلهم، أو جرفتهم السيول، وذلك في 16 ولاية، بحسب وكالة انباء السودان "سونا".

وأضاف سليمان عبد الجبار، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن 16 ألف أسرة تأثرت بالسيول في كافة أنحاء السودان.

وأشار عبد الجبار، إلى أن 9500 منزل أنهار كليا، كما تضرر 4 آلاف منزل، حيث تأثرت كل محليات ولاية الخرطوم بالسيول، بخاصة الجنوبية منها.

ونوه بنقص الإيواء، والحاجة للخيام والمواد الغذائية ومياه الشرب النقية، والخدمات العلاجية والإسعافية.

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