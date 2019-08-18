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الجيش اليمني يعلن استعادة قرى من قبضة "أنصار الله" على حدود السعودية

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القاهرة ـ سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود، العميد محمد الباهلي، إن "القوات سيطرت على قرى قماحل والقحلة وزماحل وآل معيض والجبل الأسود في مديرية باقم شمال صعدة".

وأشار الباهلي إلى "أن المدفعية دمرّت تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وأكد "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات تابعة لهم خلال المعارك".

ولفت إلى "انتزاع الفرق الهندسية كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة زرعها الحوثيون في محاولة لإعاقة تقدم الجيش".

وكانت قوات اليمنية أعلنت، السبت، استعادة قرية خشبان والسيطرة النارية على قرية آل حسن في مديرية باقم، وقطع خطوط إمداد الحوثيين إلى مركز المديرية وتأمين المناطق والمرتفعات المحيطة بها.

هذا وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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