صفقة اليوم.. خصم 91% على حزمة التعلم العميق والذكاء الاصطناعي

الحزمة التمهيدية للتعلم العميق والذكاء الاصطناعي The Deep Learning and Artificial Intelligence Introductory Bundle.

عدد الدورات: 4

عدد الدروس: 111

المدة: 11 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التعلم العميق، وكيفية إنشاء نموذج للتعلم الآلي يمكنه التعلم من مدخلات متعددة.

كما ستتعلم كيفية استخدم نظرية الاحتمالات لإجراء تنبؤات أكثر دقة، وكيفية استخدام لغة البرمجة بايثون Python في تطبيق الانحدار الخطي المتعدد الأبعاد للتنبؤ، وكيفية استخدم التعلم العميق للتعرف على تعبيرات الوجه، وكذلك فهم كيفية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

ستتنقل بعد ذلك إلى تعلم المفاهيم المتقدمة في التعلم العميق، بدءًا من أساسيات TensorFlow، وTheano، وفهم كيفية بناء الشبكات العصبية باستخدام هذه الأدوات، وتعلم تقنيات معدل التعلم التكيفي مثل:AdaGrad وRMSprop.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 480 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 84%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم في الطب، وتطوير الروبوتات، وأجهزة الاستشعار عن بعد، وحتى في أجهزة الصراف الآلي، والتسويق، لذلك يعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أكثر المجالات إثارة، وستقدم لك هذه الحزمة مقدمة قوية للتعرف عليه.

في الفترة الأخيرة؛ زاد معدل الطلب على الوظائف ذات الصلة بتخصصات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتعلم الآلي، حيث أشار استطلاع رأي قام به موقع Hired للتوظيف إلى زيادة الطلب على هذه الوظائف بنسبة تصل إلى 38%.

يمكنك الاستفادة من زيادة الطلب الوظيفي على هذه التخصصات وتطوير مهاراتك من خلال الحصول على الحزمة التدريبية في التعلم العميق والذكاء الاصطناعي (The Deep Learning and Artificial Intelligence Introductory Bundle) مع خصم يصل إلى 91%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 480 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 91 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تتيح لك هذه الحزمة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 4 دورات تدريبية، مقسمة إلى 111 درسًا، وأكثر من 11 ساعة من المحتوى التدريبي، لتساعدك في التعرف على أهم عناصر هذه التقنيات الحديثة.

ستساعدك هذه الحزمة في تعلم أساسيات التعلم العميق – وهو عبارة عن مجموعة من الخوارزميات القوية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بعدد غير محدود تقريبًا من النتائج المستقبلية في أي بيئة – وكذلك كيفية إنشاء نموذج للتعلم الآلي يمكنه التعلم من مدخلات متعددة.

كما ستتعلم كيفية استخدم نظرية الاحتمالات لإجراء تنبؤات أكثر دقة، وكيفية استخدام لغة البرمجة بايثون Python في تطبيق الانحدار الخطي المتعدد الأبعاد للتنبؤ، وتطبيق الانحدار اللوجستي – أحد أكثر التقنيات الأساسية المستخدمة في التعلم الآلي، وعلوم البيانات، والإحصاءات – ، وكيفية استخدم التعلم العميق للتعرف على تعبيرات الوجه، وكذلك فهم كيفية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

ستتنقل بعد ذلك إلى تعلم المفاهيم المتقدمة في التعلم العميق، بدءًا من أساسيات TensorFlow، وTheano، وفهم كيفية بناء الشبكات العصبية باستخدام هذه الأدوات، وتعلم تقنيات معدل التعلم التكيفي مثل:AdaGrad وRMSprop.

تضم الحزمة أيضًا تطبيقات عملية مثل: تطبيق شبكة عصبية باستخدام مكتبة TensorFlow الخاصة بجوجل، وتوقع تصرفات المستخدم على موقع ويب من خلال إعطاء بيانات المستخدم لشبكة عصبية، على غرار ما تفعل جوجل.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Deep Learning Prerequisites: Linear Regression in Python

Deep Learning Prerequisites: Logistic Regression in Python

Data Science: Deep Learning in Python

Data Science: Practical Deep Learning in Theano & TensorFlow

الحصول على الصفقة: من هنا.