إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية

بند توضيح تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1440-12-17 الموافق 2019-08-18 موضوع الطلب إلحاقاً لإعلان شركة أميانتيت العربية السعودية المنشور على موقع تداول بتاريخ 01-08-2019م و الإعلان الإلحاقي بتاريخ 04-08-2019م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.

تود شركة أميانتيت العربية السعودية إبلاغ مساهميها الكرام أنها قدمت اليوم الأحد 18 اغسطس 2019م ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية

تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-11-29 الموافق 2019-08-01 معلومات اضافية ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذ الخصوص حال توفرها.