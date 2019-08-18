إعلان شركة ملكية للاستثمار عن تطور جوهري على صندوق ملكية عقارات الخليج ريت

بند توضيح وصف الحدث يعلن صندوق ملكية عقارات الخليج ريت أنه في 08/08/2019م قد قام بتوقيع اتفاقية لشراء مبنى ايليت مول والواقع في مدينة الرياض – شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب) حي السليمانية على أرض مساحتها 9,600 متر مربع ومساحة بناء 21,929 متر مربع ,وبلغت قيمة الصفقة 201.5 مليون ريال، علماً بأن العقار سيتم تأجيره بالكامل لمدة خمس سنوات وبصافي دخل يبلغ 16 مليون ريال سنوياً يبدأ بتاريخ نقل الملكية الأثر الناتج عن وقوع الحدث وسيكون الاستحواذ عن طريق زيادة حجم الصندوق بقيمة 80.6 مليون ريال تقريبا وبسعر 9.94 ريال / للوحدة والتي تمثل 40% من قيمة العقار والقيمة المتبقية سيتم دفعها عن طريق التمويل بعد أخذ الموافقات اللازمة حسب اللوائح ذات العلاقة معلومات اضافية الجدير بالذكر أن بائع العقار ليس طرف ذو علاقة

مباشر (اقتصاد)