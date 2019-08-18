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السعودية تعتزم إطلاق أكاديميتين للفنون التقليدية والموسيقى

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السعودية تعتزم إطلاق أكاديميتين للفنون التقليدية والموسيقى السعودية تعتزم إطلاق أكاديميتين للفنون التقليدية والموسيقى

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة ، اليوم الأحد، فإن أكاديمية التراث والفنون التقليدية والحرف ستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق بها في خريف 2020، وتستهدف ألف طالبا ومتدربا في البرامج طويلة وقصيرة المدى.

وستستقبل الأكاديمية الخاصة بالموسيقى ألف طالبا ومتدربا، ابتداءً من العام 2021.

وتأتي الأكاديميتان ضمن المبادرات الـ27 التي أعلنتها الوزارة، كحزمة أولى، سعياً من الوزارة لرفد القطاع الثقافي بالمخرجات المميزة.

وقال ابن عبد الله بن فرحان "المملكة غنية بالفنون الثرية والمتنوعة وبالمواهب والإنتاج الفني.. والاستثمار في بناء القدرات من أهم مقومات تشجيع القطاع الثقافي".

وعقدت الوزارة ورش عمل حول تعزيز بناء القدرات في القطاع الثقافي، مع مسؤولين ومتخصصين وخبراء سعوديين ودوليين.

كانت السعودية شهدت مطلع العام الجاري افتتاح أول مجموع ترفيهي يضم دور سينما ومسارح ومناطق مفتوحة للعروض الفنية المباشرة.

SputnikNews

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