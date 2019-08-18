"أميانتيت" تتقدم بطلب تخفيض رأس المال لتغطية خسائرها المتراكمة

الرياض – مباشر: أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية (أميانتيت)، اليوم الأحد، عن اتخاذ خطوة جديدة لمعالجة الخسائر المتراكمة.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم، إنها تقدمت بملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، 4 أغسطس/ آب الجاري، بتخفيض رأس المال لتغطية الخسائر المتراكمة التي تجاوزت 70 بالمائة.

وبلغت خسائر الشركة المتراكمة، كما في 30 يونيو/ حزيران 2019، نحو 810.48 مليون ريالا.

وكشفت الشركة، أنه سيتم إطفاء الخسائر بإلغاء 81.05 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع تخفيض سهم واحد لكل 1.425 سهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، مطلع الشهر الجاري، بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية تطبيقا للمادة 150 من نظام الشركات لتخفيض رأس المال بمقدار 70.2 بالمائة لتغطية الخسائر المتراكمة.

وعمقت الشركة خسائرها بنحو 388.4 بالمائة خلال الربع الثاني من العام 2019؛ لتبلغ 262.03 مليون ريال، مقابل 53.65 مليون ريال خسائر الربع الثاني من العام 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 5.15 بالمائة، لمستوى 6.33 ريالا.

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