صندوق ملكية عقارات الخليج ريت يشتري عقارا بـ201.5 مليون ريال

الرياض – مباشر: كشفت شركة ملكية للاستثمار عن تطور جوهري على صندوق ملكية عقارات الخليج ريت.

وقالت الشركة، في بيان للصندوق على "تداول" اليوم الأحد، إن صندوق ملكية عقارات الخليج ريت وقع اتفاقية لشراء مبنى إيليت مول، والواقع في مدينة الرياض – شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب) حي السليمانية، على أرض مساحتها 9.6 ألف مترا مربعا، ومساحة بناء 21.93 ألف مترا مربعا.

وأضاف مدير الصندوق، أن قيمة الصفقة بلغت 201.5 مليون ريال، علماً بأن العقار سيتم تأجيره بالكامل لمدة 5 سنوات وبصافي دخل يبلغ 16 مليون ريال سنوياً يبدأ بتاريخ نقل الملكية

ولفتت ملكية للاستثمار، إلى أن الاستحواذ سيكون عن طريق زيادة حجم الصندوق بقيمة 80.6 مليون ريال، وبسعر 9.94 ريال / للوحدة، والتي تمثل 40 بالمائة من قيمة العقار.

وأشارت، إلى أن القيمة المتبقية سيتم دفعها عن طريق التمويل بعد أخذ الموافقات اللازمة حسب اللوائح ذات العلاقة، مؤكدة أن بائع العقار ليس طرف ذو علاقة.

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