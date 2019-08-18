رصد..أرباح شركات الأسمنت الخليجية تقفز 136%..والنصيب الأكبر للسعودية

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: سجلت شركات الأسمنت المدرجة بأسواق المال الخليجية خلال الربع الثاني من العام الجاري قفزة في صافي أرباحها بنسبة بلغت 136 بالمائة، وذلك على أساس سنوي.

وبحسب مسح أجراه "مباشر"، بلغ صافي ربح 26 شركة تعمل في مجال الأسمنت، نحو 157.11 مليون دولار أمريكي بالربع الثاني من 2019، مقابل 66.5 مليون دولار بالربع المقارن من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات المتاحة لدى "مباشر"، استحوذت شركات "الأسمنت السعودية"، وعددها 14 شركة، على النصيب الأكبر من إجمالي الربح بنسبة 81 بالمائة.

وشهدت نتائج شركات الأسمنت المدرجة بسوق الأسهم السعودية، تحولا إيجابيا خلال الربع الثاني من 2019، مقابل صافي خسائر للربع المماثل من 2018 وتمكنت من تحقيق صافي أرباح بلغ 479.57 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي (127.68 مليون دولار)، مقابل خسائر صافية بلغت 47.23 مليون ريال (47.22 مليون دولار خسارة) بالربع نفسه من العام الماضي.

وعلى مستوى أرباح النصف الأول من العام الجاري سجلت شركات الأسمنت الخليجية قفزة في صافي الربح بنسبة 80.08 بالمائة لتصل إلى 387.71 مليون دولار، مقارنة بـ 215.3 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت غالبية الشركات تحسن نتائجها المالية خلال الربع الثاني من 2019، إلى زيادة المبيعات وارتفاع أسعار البيع، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت جميع الشركات صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الحالي، باستثناء شركتي أسمنت حائل وأسمنت نجران، ولكن خسائر الشركتين تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بخسائر الفترة المقارنة.

الكويت

واحتلت شركات الأسمنت الكويتية المركز الثاني في نسبة الاستحواذ من إجمالي الأرباح مسجلة نحو 15 مليون دولار، مقابل 18.13 مليون دولار لتقتنص نحو 10 بالمائة من إجمالي صافي ربح القطاع، ولكنها سجلت تراجعاً في صافي الربح بالربع الثاني بنسبة 17.3 بالمائة.

كما سجلت انخفاضاَ في صافي الربح على مستوى فترة النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 35.80 مليون دولار، مقابل 40.86 مليون دولار.

وتصدرت شركة أسمنت الكويت أعلى الشركات التي سجلت تراجع في صافي الربح بنسبة 18.73 بالمائة لتصل إلى 10 مليون دولار، مقابل 12.41 مليون دولار، فيما تراجعت أرباح شركة "أسمنت بورتلاند" بنسبة 0.65 بالمائة.

وتحولت شركة "أسمنت الهلال "للخسارة بنحو 60 ألف دولار، مقابل 71 ألف دولار مكاسب بالربع المقارن من العام الماضي.

وبلغت حصة شركة الأسمنت القطرية نحو 6 بالمائة من إجمالي الأرباح المحققة لتلك الشركات بإجمالي 9.25 مليون دولار، مقابل أرباح بالفترة المماثلة بلغت نحو 21.5 مليون دولار أمريكي، وفي النصف الأول سجلت الشركة صافي ربح قدره 27.5 مليون دولار مقابل 46.27 مليون دولار لتتراجع بنسبة 40.56 بالمائة.

نتائج مخيبة

وجاءت النتائج المالية لشركات الأسمنت الإماراتية، مخيبة للآمال بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع الإيرادت إضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع.

وبحسب رصد "مباشر" سجلت شركات الأسمنت الإماراتية، وعددها 5 شركات، صافي ربح قدره 2.9 مليون دولار، مقابل 10.65 مليون دولار بالربع المقارن من 2018 ، لتشكل مانسبته 2 بالمائة من إجمالي ربح شركات الأسمنت بدول الخليج.

عُمان

وأخيراً اقتنصت شركات الأسمنت العمانية 1 بالمائة فقط من إجمالي صافي الربح المحقق لشركات الأسمنت الخليجية، ليصل صافي الربح إلى 2.25 مليون دولار، مقابل 3.65 مليون دولار بالربع المماثل من العام الماضي.

الشركة المتصدرة خليجياً

وبحسب رصد "مباشر" تصدرت أسمنت السعودية قائمة الشركات الرابحة، بالربع الثاني، بعد ارتفاع أرباح الشركة نحو 59 بالمائة إلى 24.6 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع المبيعات، وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وكانت ثاني أعلى الأرباح لشركة أسمنت الجنوب، والتي أعلنت عن قفزة بالأرباح بلغت نسبتها 152.78 بالمائة لتصل إلى 24.22 مليون دولار.

وعزت أسمنت الجنوب نمو صافي الأرباح إلى زيادة إيرادات المبيعات، والكميات المباعة، إلى جانب انخفاض الأعباء التمويلية.

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