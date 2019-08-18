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صاحبة السعادة-صالح جمعة يحكي علي أصعب اللحظات مع النادي الأهلي
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الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:47 صباحاً
صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم
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الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:33 صباحاً
صاحبة السعادة- صالح جمعة : ك/ عماد متعب من المهجمين اللي بيتحركوا بشكل ممتاز
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الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:33 صباحاً
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة : ربنا وهبني موهبة السرعة .. ومثلي الأعلي مارسيلو
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الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:33 صباحاً
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا
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الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:19 صباحاً
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني
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الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:05 صباحاً
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية
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الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:05 صباحاً
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح
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الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:05 صباحاً
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي
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الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:03 صباحاً
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري
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الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:03 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
اعملي النهاردة الكشرى بالدقة أحلى وأطعم من اللي في المحلات مع الشيف مروة الشافعي
مصر
Al Nahar TV
الأحد 18 أغسطس 2019 04:22 مساءً
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