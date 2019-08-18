سوق الأسهم السعودية يتراجع بعد عودته من عطلة "الأضحى"

الرياض- مباشر: اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، والأولى بعد عودته من عطلة عيد الأضحى، على تراجع بعدما ارتفع لجلستين على التوالي.

وبنهاية الجلسة تراجع المؤشر العام- تاسي، بنسبة 0.27 بالمائة تعادل 22.82 نقطة ليصل لمستوى 8527.41 نقطة.

واستأنف اليوم سوق الأسهم السعودية العمل من اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس/ آب 2019، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

وجرى التعامل على 94.99 مليون سهم بقيمة 1.993 مليار ريال موزعين على 84.313 ألف صفقة.

وسجلت 81 ورقة مالية ارتفاعاً في حين تراجعت 92 ورقة أخرى واستقر أداء 17 سهماً عند مستوياتهم السابقة.

وتصدر سهم" مجموعة السريع" الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98 بالمائة، وكان سهم رعاية الأكثر تراجعاً بنسبة 3.77 بالمائة.

وكان سهم الراجحي الأنشط تداولاً في القيمة بنحو 208.86 مليون ريال، في حين كان سهم أميانتيت الأنشط في الكميات بنحو 9.98 مليون سهم.

وعلى مستوى مؤشر السوق الموازي- نمو، ارتفع للجلسة الثالثة على التوالي في الختام بلغت 0.12 بالمائة، رابحاً 5.18 نقطة، رفعته لمستوى 4205.69 نقطة.

وتصدر سهم "أبومعطي" مكاسب الموازي بنسبة 5.99 بالمائة، يليه "الصمعاني" بنحو 3.45 بالمائة، وكان "بحر العرب" أبرز التراجعات بـ 3.04 بالمائة.

وتصدر سهم ريدان التداولات بنحو 327.745 الف ريال من خلال 22.058 ألف سهم.

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